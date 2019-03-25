AYAKLARI BÜYÜK OLAN ERKEKLERİN PENİSİ DE BÜYÜKTÜR Geçmişte hem ayak ve el parmaklarının hem de penis ve klitorisin gelişiminden Hox adı verilen bir genin sorumlu olduğu ve bu nedenle penis boyu ile ayakkabı numarası arasında doğrudan bir bağlantı olduğu iddia edildi. Oysa yapılan hiç bir kapsamlı araştırma erkeklerin ayakkabı numarası ile penis boyutu arasında bir bağ olduğunu göstermedi.

Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden pediatrist Dr Aaron E Carroll ve araştırma asistanı Rachel C Vreeman cinsellik ile ilgili herkesin inandığı yalanları ve bu konularda yapılmış gerçek bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş sonuçları derledi.