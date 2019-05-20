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Cinsellikte ideal penis boyu var mı? Uzmanı açıkladı

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Çiftler arasında cinsellik konularında meraka sorulan sorulardan biri de penis boyudur. Sekste ideal penis boyu kaç cm'dir? Eğerki 6 cm'den kısaysa...
Cinsellikte ideal penis boyu var mı? Uzmanı açıkladı

Çiftler arasında deneyimli veyda deneyimsiz farketmeksizin sıklıkla sorulan soruların başında 'Cinsellikte ideal penis boyu kaç cm'dir? sorusu karşımıza çıkıyor. Her ne kadar cinsellikte çiftlerin karşılıklı olarak zevk alması ve ön sevişmenin güçlü olduğu iddia edilsede elbette bir boy açıklaması yer alıyor. Ürolog Murad Çeltik erkeklerin sormakta zorluk çektiği soruları yanıtladı.

CİNSELLİKTE PENİS BOYUNUN ÖNEMİ VAR MI?

Penis, erişkin bir erkekte sertleşmemiş durumda yaklaşık 6-8 santimetre uzunluğunda, 3-5 santimetre çapında silindir şeklinde bir organdır. Sertleşmede penisin boyu iki katına çıkabilmektedir. Penis uzunluğu kişiden kişiye değişebilmektedir. Penisin cinsel işleviyle boyutları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Penis gövdesi temel olarak 3 silindirik yapı ve bunları saran zarlardan oluşur.

İki silindirik yapı penisin üst kısmında birbirine paralel olarak uzanır ve vücuda yaklaşırken genişleyerek kemiğe yapışır. Bu silindirik yapılar güçlü bir zarla sarılmıştır ve iç kısımları süngerimsidir. Erkekte penisin sertleşmesi bu süngerimsi yapıların sertleşme sırasında kanla dolması ile gerçekleşir.

Genel olarak sertleşmemiş durumda 7 cm uzunluğa sahip bir penis işlevsel olarak kabul edilir.

Penisin büyüklüğü ile orgazm veya cinsel ilişkiden zevk alma arasında herhangi bir ilişki yoktur. Sertleşmenin olması ve ilişkiyi devam ettirecek ölçüde sürdürülebilmesi en önemli faktördür.

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