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Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi 5 yasayla ilgili çalışmalarını tamamladı

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Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, incelediği 5 yasayla ilgili çalışmalarını tamamladı ve saptadığı sorunları giderecek yasa önerileri hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunma kararı aldı.
Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi 5 yasayla ilgili çalışmalarını tamamladı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında bugün saat 14.00’te toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Sosyal Güvenlik Yasası”, “Sosyal Sigortalar Yasası”, “Gelir Vergisi Yasası”, “ Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası” ve “Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası”ndaki cinsiyet ayrımcılığı içeren maddeler üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve bu gibi maddeleri eşitlikçi bir şekilde düzenlemek yönünde değişiklik yasa önerilerini kamuoyuyla paylaşma ve Meclis Başkanlığı’na sunma kararı aldı.

Komite toplantısına davetli olarak CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Şifa Çolakoğlu, Filiz Besim ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile Başsavcılık, Barolar Birliği, Sosyal Sigortalar Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Nüfus Kayıt Dairesi’nden yetkililer katılarak ilgili yasalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplantısına komite üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay katıldı.

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