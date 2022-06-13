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Cinsiyet ayrımı yapmakla suçlanan Google, 118 milyon dolar ödeyecek

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Kadınlara daha az ödeme yaptığı iddia edilen Google, davayı çözmek için 118 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Cinsiyet ayrımı yapmakla suçlanan Google, 118 milyon dolar ödeyecek

Google’ı, temsil eden hukuk firmasının yaptığı açıklamada, yaklaşık 15.500 kadın çalışanla cinsiyet ayrımcılığı davasını çözmek için teknoloji devinin 118 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca bağımsız bir uzmanın Google’ın işe alım uygulamalarını analiz edeceği ve bağımsız bir iş gücü ekonomistinin şirketin ücret eşitliği çalışmalarını gözden geçireceği açıklandı.

Davacılardan biri olan Holly Pease, “Kariyerinin tamamını teknoloji endüstrisinde geçirmiş bir kadın olarak, Google’ın bu anlaşmanın bir parçası olarak yapmayı kabul ettiği eylemlerin kadınlar için daha fazla eşitlik sağlayacağı konusunda iyimserim” dedi.

Anlaşma, uzun süredir devam eden başka bir Silikon Vadisi ödeme eşitsizliği davasında bir yargıcın, toplu dava statüsünü geçici olarak iptal ettiği gün geldi.

Hukuk firmalarına göre, Google anlaşması 236 farklı iş unvanındaki kadını içeriyor. Twitter Inc. ve Microsoft Corp. aleyhine açılan benzer davalar toplu dava statüsü kazanamadı.

Google davasında; Irvine’deki California Üniversitesi’nden bir ekonomist olan David Neumark’ın bir analizine atıfta bulunarak, şirketin, kadın çalışanlarına benzer durumdaki bir adamdan yılda yaklaşık 16.794 dolar daha az ödediği belirtildi.

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