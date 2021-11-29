Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfiesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu üstsüz pozlar verdi.