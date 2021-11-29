Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page'den üstsüz pozlar
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfiesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu üstsüz pozlar verdi.
29 Kasım 2021 Pazartesi 22:22
1 / 13