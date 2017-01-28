 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Cinsiyet rolüne ilişkin ön yargılar küçük yaşta oluşuyor

»
Cinsiyet rolüne ilişkin ön yargılar küçük yaşta oluşuyor
ABD'de yapılan bir araştırma, kız çocukların 6 yaşına geldiklerinde erkeklerin doğuştan daha zeki ve becerikli olduğuna inanmaya başladığını gösterdi.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan, Princeton, New York ve Illinois üniversitelerinden araştırmacılarla yapılan çalışmada, cinsiyet rolüne ilişkin ön yargıların ilkokulda oluşmaya başladığı belirtildi.

Araştırmada, kızların erken yaşta erkeklerin daha üstün olduğuna inanmasının, uzun vadede kızların iddialı ve alışılmışın dışında kariyerleri tercih etmemelerine neden olduğu bildirildi.

ABD'de 5-6 yaşlarındaki 400 erkek ve kız çocukla yapılan araştırmada, çocukların oyunlar vesilesiyle cinsiyet rollerine ilişkin algılarına yönelik tespitler yapıldı. Çalışmanın bir bölümünde çocuklara "çok ama çok akıllı" bir kişinin hikayesi anlatılarak, iki kadın ve iki erkek resmi gösterilerek hikayede anlatılan kişinin hangisi olduğu soruldu. 5 yaşındaki erkek ve kız çocuklar kendi cinslerindeki fotoğrafı seçerken, 6 yaşındaki çocukların kadın resimlerini seçme oranının ciddi anlamda düştüğü gözlendi.

Çalışmayı yapan araştırmacılar, erken yaşta oluşan ön yargıların kadınların prestijli kariyerleri tercih etmemesine neden olduğunu, dolayısıyla "yüksek zeka ve beceri" gerektiren mesleklerde kadınların sayısının az olduğunu savundu.

Çocuklardaki ön yargıların ebeveynleri, öğretmenleri, yaşıtları ve medyayla temasları sonucu oluştuğu düşünülüyor.

New York Üniversitesinde psikoloji bölümünde görev yapan Dr. Andrei Cimpian, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çocuklarda herhangi bir alanda başarının doğuştan yetenekle elde edilmediğini, bir işin istekle ve kafa yorarak yapıldığında başarı elde edileceği düşüncesinin aşılanması gerek." dedi.

Teksas Üniversitesinin psikoloji bölümünde profesör olan Rebecca S. Bigler da ilkokul çağında öğrencilerin karşılaştığı, "dahi olarak tanımlanan" ünlü bilim adamları, yazarlar ve bestekarların çoğunlukla erkek olmasının bu ön yargıların oluşumuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor26 Ocak 2017 Perşembe 23:30
  • Ay'da bira üretme deneyi yapılacak26 Ocak 2017 Perşembe 22:30
  • 30 gün boyunca bisikletle yanlış yöne gitti26 Ocak 2017 Perşembe 20:30
  • MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın26 Ocak 2017 Perşembe 19:30
  • “Model Uçak Başlangıç Kursu” düzenlenleniyor26 Ocak 2017 Perşembe 17:58
  • Adele’in babası olduğunu iddia eden Türk dünya basınında25 Ocak 2017 Çarşamba 23:10
  • Sinemanın 2016'daki en kötüleri açıklandı25 Ocak 2017 Çarşamba 22:10
  • Michael Jackson'ın kızı: Babam öldürüldü, tecavüze uğradım!25 Ocak 2017 Çarşamba 21:10
  • Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 19:10
  • Kerimcan Durmaz geliyor25 Ocak 2017 Çarşamba 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti