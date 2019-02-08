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Cinsiyetçiliğin en centilmen hali

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Oscar ödüllü film yapımcısı Michael Moore, kadınların erkeklerden ahlaken daha ‘’iyi’’ olduğunu iddia eden tvitinde şöyle yazdı: “Hiçbir kadın atom bombası icat etmedi, baca kurmadı, soykırım başlatmadı, kutup buzullarını eritmedi veya okula silahlı saldı
Cinsiyetçiliğin en centilmen hali

Aktivist ve film yapımcısı Michael Moore’un kadınların suç işleme ve hata yapma konusunda sicilinin temiz olduğunu iddia eden twitine kendisinin hayranı olan senaryo yazarı Jessica Ellis şöyle yanıt verdi: ‘‘Belki inanmayacaksınız ama bu tamamen yanlış.’’ Ve ardından Michael Moore’un iddiasını tek tek çürütmeye başladı.

“Elizabeth Graves. Los Alamos’taki Manhattan Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar nükleer silahların geliştirilmesinde önemli rol oynadı.”

“Mary Walton. İki farklı bacanın patentini aldı.”

“Ilse Koch, Buchenwald’da kumandandı.” (Ellis’in açıklamasına bir minik düzeltme getirelim. Kumandan olan eşi, kendisi amir pozisyonundaydı.)

 

“Buzulları eritmeye gelirsek, Ceri Powell ile tanışmak isteyebilirsin. Shell’in küresel keşif başkanı.”

“İlk modern silahlı okul saldırısını ergenlik çağında bir kız olan Brenda Spencer gerçekleştirdi.”

“Ataerkilliğin ellerinde kadınlar dehşet derecede zulümle karşılaştı, ancak bizi silemezsin. Biz fildişinden yapılmış heykeller değiliz.”

“Ve kadınlara; onların hiç karanlık yüzü olmadığını, sütten çıkmış ak kaşık olduklarını söylemek akıl sağlıklarına zarar verir. Biz daha iyi değiliz.”

“Bunu ileri sürerek, yalnızca yaptıklarımızı ortadan kaldırmakla ve bizi tarihten silmekle kalmıyor; üstüne seçim yapma yetimizi de yok sayıyorsun.”

“Etik olarak iyiyi tercih etmek kadınlar için daha kolay değil. İyilik vajinamızdan çıkıyormuş gibi davranmayı bırakmanın vakti geldi artık. Biz de seçim yaparız.”

Kaynak: https://akilfikir.net/cinsiyetciligin-en-centilmen-hali/

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