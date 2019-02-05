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Cinsiyetini değiştirip kadın olmuştu, şimdi tekrar erkek olmak istiyor!

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Cinsiyetini değiştirip kadın olmuştu, şimdi tekrar erkek olmak istiyor!

Geçirdiği operasyonla tüylerinden kurtulan, dolgun göğüslere sahip olan ve cinsiyetini değiştiren Alexander Veach, hayal ettiği görünüme kavuştuktan bir süre sonra mutsuz olunca tekrar erkek olmak istediğini söyledi.

 

Hayalindeki gibi görünebilmek için 10 bin dolar harcayan Alexander, gerdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası kimliğini de değiştirip yepyeni bir hayata başlamıştı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. Fikrini değiştirdiğini açıklayan Alexander, kadın olmanın çok pahalı olduğunu, bu nedenle eski haline dönmek istediğini belirtti.

Cinsiyetini değiştirip kadın olmuştu, şimdi tekrar erkek olmak istiyor!

 

Alexander Veach, kadın olmak istediğine karar vermiş ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti.

Daily Mail'de yer alan haberde; hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach fikrini değiştirdiğini, kadın olmanın çok pahalı olduğunu açıkladı.

Los Angeles'ta yaşayan 30 yaşındaki Veach, kullandığı hormon tedavileri, lazer epilasyon, göğüs büyütme operasyonu ve saç bakımına verdiği paranın çok fazla olduğunu kaydederek, tekrar erkek olmaya karar verdiğini söyledi.

Hormon tedavisini bırakan Veach, göğüslerini saklamak için göğüs kası yapmaya çalışıyor.

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