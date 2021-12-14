Çip Endüstrisine Talep Artıyor

Salgın sonrası dönemde yaşanan ekonomik krize rağmen birçok ülke ve teknoloji şirketi, çip endüstrisine milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Dünyada en çok ticareti yapılan 4'üncü ürün olan çiplerin, gelecek yıllarda daha da önem kazanacağı düşünülüyor. Uluslararası şirketler ve ülkeler, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krize rağmen çipler için milyarlarca dolarlık fon ayırıyor.

Otomobil endüstrisinde yaşanan yarı iletken sıkıntısının ardından çip endüstrisine yatırımlar artıyor.

Aynı zamanda birçok ülkenin stratejik sektörleri arasında da yer alıyor.

Çin ve AB kendi çip endüstrilerini geliştirmeye çalışıyor

ABD, çip üreticilerinin Çinli teknoloji şirketi Huawei ile iş birliği yapmasını zorlaştırma gayretinde.

Çin ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise ulusal çip endüstrilerini ayakta tutmak için rekor yatırımlar yapıyor.

Dünyanın önde gelen 3 çip üreticisi firma, 2021'de yarı iletkenlere 75 milyar dolar yatırım yaptı.

Japon hükümeti ise, çip yatırımları için 6,5 milyar dolardan fazla fon ayırdı.

Talebin karşılanabilmesi için 10 yılda 3 trilyon dolar yatırım gerekecek

Gelecekte giyilebilir teknolojiler, yapay zeka, beyaz eşya, araç içi elektronik sistemler gibi birçok ürün için çiplere olan ihtiyacın daha da artacağı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yarı iletkenlere yönelik talebin karşılanabilmesi için 10 yılda 3 trilyon dolarlık AR-GE ve yatırım yapılması gerekecek.