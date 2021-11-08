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ÇİP KRİZİ! Ford, Gölcük'te üretime ara verdi

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Ford, yarı iletken tedarikindeki sıkıntılardan dolayı Gölcük’teki fabrikasında 6-17 Kasım arasında üretime ara verilmesine karar verdi.
ÇİP KRİZİ! Ford, Gölcük'te üretime ara verdi

 sektörüne yaşanan çip krizi, firmaları mağdur etmeye devam ediyor.

Gölcük fabrikasında 6-17 Kasım arasında üretime ara verilmesine karar verdi. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise üretime devam edilecek.

Konuya ilişkin Ford'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır.

Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikamızda 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir."

 

18 BİN ADET AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Üretime ara verilmesi nedeniyle son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda yer verilen 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerimizde (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalış olacağı öngörülmektedir."

 

NTV

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