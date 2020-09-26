Orta Amerika'nın turizm cenneti Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz. Buna çıplak dolaşmak da dahil.

Orta Amerika'nın turizm cenneti Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz.