Çıplak fotolar, eski McDonald’s CEO’suna 78 milyon sterline mal oldu

Bir şirket çalışanıyla ilişkisi nedeniyle 2019'da işten çıkarılan eski McDonald’s CEO'su Steve Easterbrook'un şirkete 78 milyon sterlini (yaklaşık 1,7 milyar TL) geri ödemesine karar verildi.

Bir şirket çalışanıyla ilişkisi nedeniyle 2019'da işten çıkarılan eski McDonald’s CEO'su Steve Easterbrook'un şirkete 78 milyon sterlini (yaklaşık 1,7 milyar TL) geri ödemesine karar verildi.

ABD merkezli fast food zincirinin eski İngiliz CEO'su Easterbrook, şirket politikasını ihlâl ettiği için tazminatı verilerek görevden alınmıştı.

Ancak daha sonra Easterbrook'un şirketi yanılttığı ve şirket içinde başka ilişkiler de yaşadığı ortaya çıkınca tazminatın geri alınması için dava açılmıştı. McDonald's yönetimi, Easterbrook'un çıplak kadın fotoğraflarını iş bilgisayarından kişisel bilgisayarına gönderdiğine yönelik kanıtları mahkemeye sunmuştu.

CEZAYI KABUL ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

Eski CEO'nun şirketteki bazı kişilerle ilişkisini ortaya koyan çıplak fotoğraflar, Easterbrook'un tazminatına da mal oldu.

Yapılan anlaşmayla Easterbrook'un, şirkete 31 milyon sterlinlik tazminat dahil 78 milyon sterlin ödemesine karar verildi.

Kararı kabul eden Easterbrook, yaptığı açıklamada “Eski çalışma arkadaşlarımdan, yönetim kurulundan, şirketin bayilerinden ve teminatçılarından yaptıklarım için özür diliyorum” dedi.