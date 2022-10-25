Çıplak gözle bakmayın! 25 Ekim 2022 Güneş tutulması saat kaçta?

25 Ekim tarihine kısa bir süre kala Güneş Tutulması hakkında aratmalar hız kazandı. Birçok kişi ''GÜNEŞ TUTULMASI ne zaman 2022?'' sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Güneş tutulmasının saati Kıbrıs ve Türkiye'de hangi illerden görüleceği de sorgulanıyor. Peki ama Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş tutulmasına kısa bir süre kala uyarılar peş peşe yapılıyor. Çıplak gözle bakıldığında gözde hassasiyet yaratan doğa olayı olarak bilinen Güneş Tutulması 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Peki ama Güneş Tutulması tam anlamıyla saat kaçta görülecek?



Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek ?



Senenin ikinci Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı 2022 tarihinde ve saat 11:58 sıralarında gerçekleşecek. Tutulma Türkiye'den görülecek. Ancak Güneş tutulmasını takip edebilmek için şehir merkezlerinden uzak ve ışığın olmadığı yerler tercih edilmeli.