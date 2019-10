Çıplak halde esrar içme fotoğrafları basına sızan vekil istifa etti

Demokrat Parti'nin yükselen yıldızlarından sayılan 32 yaşındaki kadın vekil Katie Hill, olaylı boşanma sürecinde eski eşi tarafından basına sızdırıldığı sanılan tartışmalı fotoğraflar ve ilişki iddiaları sonrası Kongre üyeliğini bıraktı.

ABD'de bir kadın yardımcısıyla öpüşürken, bong içerken, bikini bölgesinde Nazi dövmesi gözüken fotoğrafları basına sızdırılan Demokrat Parti vekili Katie Hill, kampanyasının kadın çalışanıyla 'uygunsuz cinsel ilişkiye' girdiği için özür dilemesi sonrası Temsilciler Meclisi üyeliğini bırakacağını açıkladı.

Çıplak halde koltuğa oturmuşken bir kadın çalışanının saçlarını tararken fotoğrafı da sızan Katie Hill, hem seçim kampanyası sürecinde hem de seçildiği görevde çalışanlarıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

Demokrat Parti'nin yükselen yıldızlarından sayılan 32 yaşındaki Hill, 1 Kasım'da istifa edeceğini duyurduğu açıklamasında, meclisten 'kalbi kırık' şekilde ayrıldığını dile getirdi.

Kadın vekil, "Bu, hayatta yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama seçmenlerim, toplumum ve ülkemiz için en iyisinin bu olduğuna inanıyorum" dedi.

Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'nun hakkında soruşturma açtığı Demokrat Parti'nin Kaliforniya eyaleti vekili, Politico haber sitesine yaptığı açıklamada, bir erkek çalışanıyla uygunsuz cinsel ilişkiye girdiği iddialarını yalanlarken, seçmenlerine hitaben kaleme aldığı mektupta, 2018'de seçim kampanyasının bir kadın çalışanıyla uygunsuz ilişkiye girdiğini kabul edip özür diledi.

Kadın vekil, bunu kendisine kötü muamele ettiği için boşandığı eski kocasıyla evliliğinin çalkantılı son dönemine denk geldiği izahatını getirdi.

Ancak Hill'in marihuananın henüz yasallaşmadığı 2017'de çıplak halde marihuana içerken fotoğraflarını yayımlayan The Daily Mail, Hill ile eski kocası Kenny Heslep'ın sözkonusu çalışan Morgan Desjardins ile üçlü ilişki içinde olduğunu iddia etti. Mail'e rızası olmadan fotoğraflarını yayımladığı için dava açacağını söyleyen Hill, perşembe günü Desjardins ile ilişkisini kabul edip özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti:

"Altınızda çalışan biriyle rızayla da olsa ilişkiye girmenin uygunsuz olduğunu biliyorum, buna rağmen muhakememi çiğneyip gerçekleşmesine izin verdim, bunun için özür dilerim. Onun için en iyisini diliyorum ve herkese bu zor zamanda onun özel hayatına saygı göstermesini umuyorum."

Shocking photos of Congresswoman Katie Hill are revealed as she's seen posing nude on 'wife sharing' sites https://t.co/HbnAWoV5Ou pic.twitter.com/MgWCRII9CM