Leah – 23 “Ben sık sık partnerimin yanında çıplak gezerim. Bence bunun özel bir yanı var. Çünkü birbirinizin bedenleri hakkında çok rahat olabiliyorsunuz ve çıplaklık üzerine çok fazla düşünmüyorsunuz. Normalde de çıplak gezmeyi severim. Hiç uğraşmadan seksi olmayan bir andan seksi bir ana geçmek bence havalı bir şey.”

Evde yalnız ve çıplak bir şekilde takıldığınızı düşünün. Peki ya bu durumun ortasına romantik bir partner koyarsak neler değişir? Özgürlüğünüzü arttırmış mı oluruz yoksa kısıtlanmış mı hissedersiniz?