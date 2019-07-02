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Çipras-Anastasiadis telefon görüşmesi

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiği hem de Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde yapılan istişareler hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Çipras-Anastasiadis telefon görüşmesi

Haravg, Çipras-Anastasiadis telefon görüşmesinin Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’un sondaj çalışmaları için Karpaz körfezine gelme süreci devam ederken gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Habere göre geçen hafta kazara düşmesi sonucunda oluşan sağ femur başı kırığı nedeniyle ameliyat olan Anastasiadis’e geçmiş olsun dileklerini ileten Çipras, Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde yapılan istişareler hakkında bilgi verdi. 

İkilinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri çerçevesinde sözde Rum MEB’ine “yasadışı müdahale ettiği” iddiasıyla Konsey’in aldığı son kararların  ileri götürülmesi ve hayata geçirilmesine dair görüş alış verişinde bulunduğu da kaydedildi. 

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