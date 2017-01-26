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Çipras: “bugün çözüm için zemin yok”

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Çipras: “bugün çözüm için zemin yok”
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “bugün Kıbrıs sorununun çözümü için zemin yoktur” dedi.

Simerini ve diğer gazeteler Çipras’ın “Efimerida ton Sintakton” (¬Yazarlar Gazetesi) isimli yayın organına verdiği mülakatta  “Cenevre ve Mont Pelerin’deki diplomatik ve teknik görüşmelerden, bugün çözüm için zemin olmadığı ortaya çıktı” dediğini yazdı.

Habere göre “bu çabalar başarısız olsa bile bu konu (güvenlik/garantiler) Cenevre Konferansı ile nihayet  BM Genel Sekreteri himayesinde ve Avrupa Komisyonu Başkanı’nın aktif katılımıyla siyasi düzeyde görüşmeye açıldı” ifadesini kullanan Çipras, özetle şunları söyledi:
“Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam bir eşgüdüm içerisinde olan Yunanistan’ın tezleri baştan beri açık ve netti: BM güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi ülke sıfatı temelinde, modası geçmiş Garanti sisteminin tasfiyesi ve Türk işgal askerlerinin çekilmesiyle adil ve sürdürülebilir çözüm için müzakerelere bağlılık.

Bu çerçevede Türkiye ile gayrı resmi de olsa müdahili olduğumuz bu meselelerde bir görüşme açılması için somut öneriler de sunarak –özellikle de Dışişleri Bakanımız- aylardır çok çaba harcadık. Bu itibarla, komşumuzda neye mal olduğunu gördüğümüz iletişim mantığından ve milliyetçi coşkulardan uzak,  diplomatik çabamıza odaklanmamız gerektiğine inanıyorum.Diplomatik çabamıza odaklanmamız gerektiğine inanıyorum.”

Politis “Çipras Sadece Öze İlişkin Diyaloğa Katılmaya Hazır… Zemin Varsa Aktif Katılacak” başlıklı haberinde “bugün çözüm için zemin olmadığını” söyleyen Çipras’ın “zemin olduğu ortaya çıkarsa, müzakerelere, özlü diyaloğa şahsen katılmaya hazırım. İlkelerimizden ödün vermeden, korkmadan ve kaçmadan” dediğini de yazdı.

Haravgi haberi “Aleksis Çipras: Bugün Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Zemin Yoktur… Zemin Olduğu Ortaya Çıkarsa İlkelerden Ödün Vermeden Diyaloğa Hazır”  başlığıyla aktardı. 

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