Çipras, Cenevre konusunda telefon trafiğine takıldı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs’a ilişkin uluslararası konferans ışığında yabancı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Başbakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Başbakan Aleksis Çipras’ın, İngiltere Başbakanı Therasa May ile telefonda görüşerek Cenevre’deki konferans ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere yönelik, ülkesinin görüşlerini aktardığını yazdı.

Çipras’ın, Kıbrıs sorununa, BM kararları temelinde, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için May’in desteğini istediğini yazan gazete, İngiltere’den, Çipras-May telefon görüşmesine ilişkin olarak “her iki yetkilinin, (görüşmede) Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerdeki dinamiğin muhafaza edilmesine odaklandığı” şeklinde açıklamanın yapıldığına da dikkati çekti.

Habere göre İngiltere Başbakan Sözcüsü açıklamasında, görüşmenin konusunun, Cenevre’deki konferans olduğunu belirtirken, Başbakan May’in, Çipras ile birlikte, Kıbrıs’taki iki liderin, görüşmelerin ileriye götürülmesi amacıyla oldukça ilerleme sağladığı konusunda mutabık kaldığını da ifade etti.

Gazete Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kıbrıs sorununa ilişkin açık kanal siyaseti çerçevesinde Amerikan liderliği, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Avrupalı liderlerle temaslarını sürdürdüğünü ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande gibi Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri yapmaya devam edeceğini de yazdı.

YUNAN BASININDAN KIBRIS SORUNUNA İLGİ

Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorununu Anımsadılar” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun, yıllardan sonra Yunan basının ilk sayfalarında yer aldığına dikkati çekti.

Yunanistan’ın “Ethnos” ve “Nea” gazetelerinin manşetlerinde dün Kıbrıs sorununun yer aldığını yazan gazete, bunu, Yunanistan’da Kıbrıs sorununun “satmadığı” mantığıyla dile getirdiklerini, Yunan gazetelerinin, Kıbrıs sorunuyla uğraşmaktan kaçındığını belirtti.

Gazete söz konusu gazetelerin, manşetlerinin fotoğraflarına da yer verdi.