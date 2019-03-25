  • BIST 99.326
  • Altın 237,692
  • Dolar 5,5880
  • Euro 6,3316
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

» »
"Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır"
Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin Bağımsızlık Günü kutlamaları için ziyaret ettiği Türkiye kıyıları karşısındaki Eşek (Agathonisi) Adası'nda yaptığı açıklamada, kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Türk jetlerinin "her zaman olduğu gibi Yunan jetleri tarafından püskürtüldüğünü" de iddia eden Çipras, "Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan benzin masraflarıdır" dedi.

Çipras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin egemenlik haklarını ve en ücra kösesindeki adalarımızı gereğinde yüzerek de gelir müdafaa etmesini iyi biliriz. Türkiye bunu anlamalıdır."

Çipras Türkiye'ye, "gerginlik ortamı yaratma yerine, Yunanistan'ın arzu ettiği barış, dostluk ve işbirliği yoluna girmesi" çağrısında bulundu.

Yunan diplomatik kaynaklar, Türk ve Yunan milli ve dini bayramlarında askeri uçuşlardan kaçınılması ilkesinin Türkiye tarafından yine ihlal edildiği görüşünü savundular.

Türkiye'den ise henüz Çipras'ın iddiasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan'ın 25 Mart 1821'de Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmasının 198. yıldönümü nedeniyle tüm ülkede düzenlenen kutlama törenlerina katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da açıklamasında Türkiye'yi hedef aldı.

Pavlopulos, Antik Yunan döneminde Ispartalıların Pers ordularına karşı sloganı olan ve "Cesaretin varsa gel" anlamına gelen "Molon Lave" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri neler?

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının statüsü, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye, kendi kıyılarına yakın adacıkların ve kayalıkların statüsünün belirsiz olduğunu; Yunanistan ise 1947'de İtalya ile imzaladığı anlaşma uyarınca bu ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait olduğunu söylüyor.

Ankara ayrıca Lozan Anlaşması uyarınca Yunan adalarının silahlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yunanistan ise 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca bu adaları silahlandırma hakkı olduğunu iddia ediyor.

Türkçe'de Eşek Adası olarak bilinen Agathonisi Adası da bu adalardan biri. Türkiye, bu ve bu gibi adalara askeri uçak ya da helikopterle gelinmesine karşı çıkıyor.

Bu nedenle Yunan bakanlar söz konusu adalara askeri helikopterler ya da uçaklarla gittiklerinde zaman zaman Türk jetleri de havalanıyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras 2016 yılında Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçakla Rodos'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra Türkiye üzerinden İran'a gitmek istemiş, Türkiye bunun mümkün olduğunu Atina'ya bildirmişti.

Atina'ya verilen cevapta, Çipras'ın askeri bir uçak ile yolculuk yapması nedeniyle, "askeri arındırılmış bölge" olarak değerlendirilen Rodos'ta ikmâl yaptıktan sonra Türkiye üzerinden uçmasının mümkün olmayacağı vurgulanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı23 Mart 2019 Cumartesi 16:15
  • Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak23 Mart 2019 Cumartesi 14:09
  • İtalya'da kaçırılan okul servisindeki 'kahraman' öğrenciye vatandaşlık verilmesi gündemde23 Mart 2019 Cumartesi 13:45
  • Milli Görüş yöneticilerine vergi kaçırmaktan tecilli hapis cezası21 Mart 2019 Perşembe 22:59
  • Radovan Karadzic'in cezası 40 yıldan müebbete yükseltildi20 Mart 2019 Çarşamba 23:43
  • Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya19 Mart 2019 Salı 13:30
  • Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli19 Mart 2019 Salı 10:01
  • Fransız bakan kedisinin ismini 'Brexit' koydu: "Kapıyı açtığımda dışarı çıkmıyor"19 Mart 2019 Salı 10:00
  • Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı19 Mart 2019 Salı 09:09
  • Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvay saldırısı: Zanlı Gökmen Tanış gözaltına alındı18 Mart 2019 Pazartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti