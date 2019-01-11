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Çipras: Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmeli

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’yı zyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı ikili görüşmesinde Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Çipras: Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmeli

Yunanistan Başbakanı  Aleksis Çipras “Türkiye’nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak hem de bölgedeki istikrarın sağlanması  için önemli olacaktır” şeklinde konuştu.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Türk/Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı,  Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm buluması içn gösterilen uğraşılara da destek verilmesi gerektğinden söz etti. 

Buna karşın Kıbrıs’ın (Güney) kendi kıtasahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğuna da dikkati çeken Çipras, her bir ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi  gerektiğini sözlerine ekledi.

Merkel ise Türiye ile AB arasında imzalanan göç iadesi anlaşmasının öneminden söz etti. Bu anlaşmanın başarılı olduğu kadar göçmen iadesi konusunda AB içinde çıkan hukuki sorunların aşılmasına çalışıldığını söyledi.  Merkel söz konusu iade anlaşmasının Afganistan ve Pakistan gibi savaş içinde bulunmayan ülkelerden gelen göçmenlere uygulanmadığınıı sözlerine ekledi.

Yunanistan’ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören  anlaşmaya tam destek veren Merkel, bu anlaşmanın öngördüğü isim değişikliğine atıfta bulunarak Makedonya Cumhuriyetinin değişecek yeni adıyla “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak AB üyelik yolunun açıldığını söylemesi dikkati çekti.

Merkel, Yunanistan’ın ekonomik krizden çıkmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken , Çipras 2014 yılında Merkel’in Atina ziyaretine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yer aldığını ancak Başbakan olduktan sonra Merkel ile çok yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.

MERKEL: AB-TÜRKİYE GÖÇMEN MUTABAKATI İSTEDİĞİMİZ GİBİ UYGULANMADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin, "AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan'la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız." dedi. 

Merkel, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu. 

Yunan halkının ekonomik kriz döneminde çok zorlu süreçlerden geçtiğine, son zamanda ise bazı iyileşmeler görüldüğüne işaret eden Merkel, "Tabii ki bu reform çabalarının bittiği anlamına gelmiyor. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Merkel, Makedonya ve Yunanistan arasındaki "isim anlaşması" konusunda iki ülkenin liderlerini tebrik ederek, "Bu çözüm sadece Yunanistan ve 'Kuzey Makedonya' için değil tüm Avrupa'nın yararına olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin bir soruya yanıt veren Merkel, "AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan'la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı. 

"AB İÇİN ORTAK İLTİCA İDARESİ İSTİYORUZ"

Çipras ise Yunanistan'ın mülteci krizinden en çok etkilenmekte olan ülke olduğuna işaret ederek, "Önemli soru, her ülke kendi başına mı bu sorunla uğraşacak yoksa AB dayanışma içinde mi bu sorun üzerinde çalışacak? Üç yıldır Avrupa zirvelerinde bunu tartışıyoruz. Merkel ile aynı noktadayız. AB için ortak bir iltica idaresi istiyoruz." dedi. 

İki ülke arasındaki ilişkilerde zor dönemleri geride bıraktıklarını vurgulayan Çipras, "Baskıcı Almanlar' ve 'Tembel Yunanlar' gibi basmakalıp düşünceler kamuoyuna hakim olmuştu. Biz bu büyük sınavı ve düşünceleri aştık, ortak bir uzlaşı yakaladık. Çünkü bu, Yunanistan ve Avrupa'nın kendisini kurtarması için gerekliydi." yorumunda bulundu.

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