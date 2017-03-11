Çipras: “ümit kaybolmuş değil…”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Brüksel’de gerçekleştirilen ve dün tamamlanan gayri resmi AB Zirve Toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştüğü haber verildi.

Simerini gazetesi, “Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan Meselelerini Görüştüler- Çipras ile Anastasiadis’ten Türkiye’deki Referandumdan Önce ‘Geri Dönüş Hareketleri’ Beklenmemesine Dair Ortak Değerlendirme” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

“Çok yapıcı bir ortamda” gerçekleştirilen dünkü görüşme çerçevesinde, Çipras ile Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler başta olmak üzere, beş ana konuyu ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, görüşmenin gündeminde Türk-Yunan ilişkilerinin bulunduğunu da söyledi.

Başlangıçta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ifade eden Hristodulidis, Anastasiadis’in Türk tarafının diyaloga katılmama kararından ötürü duyduğu üzüntüyü belirterek, diyalogun bir an önce yeniden başlamasını umduğunu ve buna hazır olduğunu dile getirdiğini iletti.

Gazeteye göre, Nikos Hristodulidis de, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türk-Yunan ilişkileri hakkında bilgi verdiğini, ayrıca Türkiye’deki iç durum ile anayasa referandumu ve bunun genel olarak Türkiye hükümetinin tavrını ne derece etkilediği konusunda fikir teatisinde bulunulduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, görüşmede, Avrupa’nın geleceğine ilişkin konular ile AB Konseyi’nin gündemindeki önemli konuların ele alındığını da ifade etti.

Çipras ile Anastasiadis’in görüşmesinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile Mısır gibi komşu devletler ve diğer devletler arasında yapılması gündemde olan üçlü görüşmelerin ele alındığını da ifade eden Hristodulidis, görüşmede “Güney Devletleri toplantısı” konusunun ele alındığını da kaydetti.

“ÜMİT KAYBOLMUŞ DEĞİL…”

Gazeteye göre, gayri resmi AB zirvesinin ardından Rum Haber Ajansı (KİPE)’nin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin “ümidin kaybolduğunu söyleyemeyeceğim” dedi.

Gazeteye göre, Çipras, sözlerinin devamında “Bizim, iletişim kanallarımızı açık tutarak, kararlı bir şekilde pozisyonumuzu korumamız gerekir. Türkiye’deki referandum ışığında, diyaloga geri dönüş hareketleri beklemememiz (gerektiği) anlaşılabilir bir durumdur. Durumu takip edeceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesindeki çözüme ilişkin görüşü, güçlü bir şekilde destekliyoruz.”

Çipras, sözlerinin sonunda Türkiye’de yapılacak referandumun hemen ardından, yalnızca Kıbrıs sorunu çerçevesinde değil, Türk-Yunan ilişkilerinde de olumlu bir gündem meydana getirilmesinin arzu edileceğini sözlerine ekledi.

Politis ise “Erdoğan’la İlgili Hoşnutsuzluk- Üye Devletlerin Liderlerinin Çoğunluğu Arasındaki Ortam Olumsuz- Anastasiadis, Çipras’ı Gördü- Ümit Var” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Avrupa Konseyi üyelerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumu ve hareketleriyle ilgili hoşnutsuzluk ifade ettiklerini yazdı. Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ise “hassas dengeler” muhafaza etmeye çalıştıkları eklendi.

Haber, Alithia gazetesinde “Anastasiadis ile Çipras Ayrıntılı Şekilde Görüştü”; Haravgi’de “Anastasiadis-Çipras Görüşmesinde Birçok Konu Vardı- Çipras: Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Ümit Kaybolmuş Değil”; Fileleftheros’ta ise “Anastasiadis-Çipras Görüşmesinde Türk Gündemi- Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri ve Ankara’nın Faaliyetlerini Ele Aldılar- Çipras: Referandumdan Sonra Hareketler” başlıklarıyla yer aldı.