Çipras'la görüşen Erdoğan: Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Lozan Anlaşması'nın yeniden yapılandırılması söz konusu olamaz" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Ege'nin dışında Lozan'la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu?" diye sordu.

Resmi ziyaret için Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. İlk olarak sözü alan Çipras'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

​Yunanistan, demokratik bir Türkiye'yi her zaman destekler.

Göçmen krizi anlaşmasıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik.

Yunanistan'ın temel ilkesi ve değeri demokratik süreçlere saygıdır. Bizim ülkemiz demokrasi ve özgürlük ülkesidir.

Yunanistan'ın darbecileri destekleyecek bir ülke olmadığını Sayın Erdoğan'a söyledim.

ÇİPRAS'TAN ERDOĞAN'A: SİZİ YENİ BİR SAYFA AÇMAYA DAVET EDİYORUM

Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesidir. Yargı kararları bağımsız şekilde alınır ve hepimiz tarafından saygıyla karşılanır.

2018 Yunanistan için son derece önemli. Uzun süredir ekonomik krizle ilgili bir macedanın içindeyiz. 2018 yılında iki ülke arasında en iyi havanın yakalanması için elimizden gelen çabayı sarf etmek çabasında olmalıyız.

Sizi yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum, Türk-Yunan ilişkilerinde.

ERDOĞAN: GERÇEKTEN TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Çipras'ın ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu ziyaret iki ülke arasında tarihi bir adım.

Bizimle en rahat empati kuracak ülkeler arasında Yunanistan geliyor.

'TÜRKİYE'DE İDAM, İŞKENCE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bizim için özellikle 15 Temmuz gecesi demokrasimize kast eden FETÖ militanlarının adaletle yüzleşmesi büyük önem taşıyor. FETÖ'cü şahısların Türkiye'ye iadesiyle ilgili Sayın Çipras'la başlattığım görüşmede, bugün de Yunan yargısına benim bir çağrım var. O da şudur: Gecikmiş adalet adalet değildir.

Türkiye'de işkence, idam söz konusu değildir. Bunların Türkiye'ye iadesi mümkündür.

'LOZAN SADECE EGE'Yİ Mİ KAPSIYOR?

Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Ege'nin dışında Lozan'la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Bu anlaşmayla azınlıkların haklarını nasıl teminat altına alacağız? Bunların hukukunu araştırmak, korumak, özellikle de Yunanistan'daki yönetimin görevi olsa gerek.

Hala bir baş müftülük meselesi çözülemedi. Orada baş müftü seçimle değil atamayla geliyor. Lozan ne diyor? Seçimle gelir.

Benim ülkemde, bugüne kadar Türkiye'de Hristiyanların kiliseleriyle ilgili bir sorun yaşamadık. Sümela Manastırı'nı biz yapıyoruz. Batı Trakya'da da bu sorunu aşalım, artık masamızda durmasın.

'ARTIK ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Çözüme odaklanalım, bardağın boş tarafıyla değil dolu tarafıyla uğraşalım, netice isteyelim. Bizim artık zaman kaybına tahammülümüz yok.

'ABD VE İSRAİL'DEN BAŞKA BM'NİN KARARINI REDDEDEN YOK'