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Çipras'tan Gergerlioğlu ve HDP'ye dayanışma mesajı

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"İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli"
Çipras'tan Gergerlioğlu ve HDP'ye dayanışma mesajı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün vekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu ve Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) hakkında kapatma davası açılan HDP'ye dayanışma mesajı paylaştı. Çipras, "İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.

Eski Yunanistan Başbakanı ve Syriza lideri Çipras, HDP ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Çipras yaptığı paylaşımda HDP'ye yönelik kapatma davasına da değinerek "Gergerlioğlu ve HDP ile dayanışmamı ifade ediyorum. İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli" dedi.

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