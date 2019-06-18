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Çipras'tan Tusk'a Kıbrıs telefonu: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a telefon ederek Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetlerinden şikayetçi oldu ve Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi kınamasını istedi.
Çipras'tan Tusk'a Kıbrıs telefonu: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

Yunansitan Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Çipras'ın "Türkiye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ederse, Avrupa Konseyi yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik belirli önlemleri gözden geçirmeli" dediği belirtildi.

Türkiye,Fatih sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndermiş ve gemi Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına başlamıştı.

Bunun üzerinde Güney Kıbrıs Yönetimi, 'yasadışı sondaj yaptığı' iddiasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği Fatih sondaj gemisindeki çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

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