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Çırağan Sarayı’nda yangın çıktı

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İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.
Çırağan Sarayı’nda yangın çıktı

Çırağan Caddesi’ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un üst katlarındaki tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan dumanın yükseldiği yangına, Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyelerine bağlı 20 araçla müdahale edildi.

Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası’ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.
Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı. Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangında soğutma çalışmasının başlatılmasının ardından yol, çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

İBB: TADİLAT YAPILAN 4’ÜNCÜ KATINDA ÇIKTI 

İBB'den edinilen bilgiye göre Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı otelin tadilat yapılan 4. katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar saat 11.01'de yapıldı.

Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.

SÖNDÜRÜLDÜ 

Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi’nde trafik durdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

‘YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI’

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, otelin tadilat yapılan bölümünde saat 10.55 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra otel çalışanlarının da müdahale ettiğini söyledi. Yangının tadilat yapılan üçüncü katta çıktığını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Saat 10.55’te otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında Beşiktaş Belediyesi, bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak.

Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul’un gözbebeğinde, Boğaz’ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı.

Yangın, otel kısmında saray kısmında değil. Hepimize tekrar çok geçmiş olsun. İçeride 3 kişi tadilat yapıyordu. Saray kısmında herhangi bir şey yok ama dumandan etkilenme olabilir. Şu an itfaiye teknik çalışmalarını yapıyor. Otel çalışanları ve müşterileri hemen tahliye edildi.”

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da soğutma ve duman tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, yangında, otel müşterisi 139 kişinin otel yönetimi tarafından, tadilat işçisi 10 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği, dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

“İNGİLİZCE ‘İMDAT’ DİYE BAĞIRIYORLARDI”

Görgü tanığı Nur Ergül, turistlerin otelde mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, “Otelden alevler çıktı. Müşteriler balkona çıktı. İngilizce ‘imdat’ diye bağırıyorlardı. 2 kişi bir balkonda gördüm, 1 kişi başka balkonda gördüm, alt katta da 3 kişi vardı. Telefon ettim, itfaiye geldi. Merdivenleri uzattılar o şekilde indirdiler. İnenler yaralı değildi. Tadilat sürecinde hiçbir şey yoktu. Ben Ortaköy’de oturuyorum ara sıra gelip lobide çay içiyoruz” dedi.

“HER YER KARANLIK OLDU”

Otelin 100 metre ilerisinde veteriner kliniğinde çalışan Merve Koçbey, “Olayı gördüğümde henüz itfaiye ekibi gelmemişti. Çok duman vardı, her yer karanlık oldu. Polisler koşmaya başladı” diye konuştu.

“TRAFO PATLADIĞINI SÖYLEDİLER”

Erol Cevahir, “Aşağıda trafo patladığını söylediler. Bir kişi dumandan zehirlenmişti. Yaklaşık 1 aydır tadilattaydı, oradan geçiyordum kalabalığı gördüm. Yandığını anladım” dedi.

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