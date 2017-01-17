 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.391
  • Altın 147,316
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,0271
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASelahattin Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası istendi

Çıraklık Eğitim Merkezi’nin kapasitesi bin kişiye çıkarılacak

» »
Çıraklık Eğitim Merkezi’nin kapasitesi bin kişiye çıkarılacak
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’yla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası “Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi” için protokol imzaladı.

Protokol uyarınca Banka, Oda’ya proje bedeli olan 1 milyon 715 bin TL’nin yüzde 30’una tekabül eden 54 bin TL tutarındaki miktarı hibe olarak ödeyecek ve Eğitim Merkezi’ndeki dersliklerin isimleri “Koop-Bank Derslikleri” olacak.

Oda bunun karşılığında bankaya Hamitköy’de kendi kullanımında bulunan bir binayı 25 yıl süreyle şube, depo gibi amaçlarla kullanılmak üzere verecek.

Projeyle Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin kapasitesi bin kişiye çıkarılacak.

Koop-Bank Genel Merkezi’nde imzalanan protokole Banka adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, KTEZO adına Başkan Mahmut Kanber imza koydu.

TOSUNOĞLU: "KATKI KOYMAKTAN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİK"

Koop-Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması adına çıraklık eğitim sisteminin önemine işaret ederek, buna katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Koop-Bank ve KTEZO yönetimlerine teşekkür eden Tosunoğlu, eğitim sisteminde eksik bir yapının giderilmesi ve ülkeye kazandırılması adına katkı yapıldığını, Koop-Bank’ın da ülkenin içinden çıkan bir varlık olarak katkı koymakta hiç tereddüt etmediğini kaydetti.

KANBER: "TALEBE YETİŞEMEZ DÜZEYE ULAŞTIK"

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, ülkede 7 yıl önce başlayan çıraklık sisteminin bugün talebe yetişemeyecek düzeye ulaştığını ve yeni bir eğitim merkezine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Okul ihtiyacını Koop-Bank aracılığıyla kapasiteyi büyüterek ve geliştirerek karşılayacaklarını ifade eden Kanber, projenin sunulmasıyla bankada yaşanan heyecanı gördüklerini anlattı ve duyarlılığa teşekkür etti.

Okul kapasitesini yaklaşık 1000 kişiye çıkarmayı, yerel işgücü ve yerel istihdamı desteklemek istediklerini söyleyen Kanber, diğer projelerde yeniden bankayla çalışmayı istediklerini söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 3 yaşındaki Eflin Nurdal için çok acil kan aranıyor!17 Ocak 2017 Salı 14:18
  • EL-SEN: Aklımızla oynamasınlar!17 Ocak 2017 Salı 13:29
  • Asgari ücreti belirleyemeyen hükumete Bıçaklı'dan ders!17 Ocak 2017 Salı 13:25
  • Çavuşoğlu, suçu sürekli hükumet değişmesine attı17 Ocak 2017 Salı 13:23
  • Laboratuvarda çıkan yangın, ihtiyaçları ortaya çıkarttı17 Ocak 2017 Salı 13:20
  • KTOEÖS duyurdu: Eylem var!17 Ocak 2017 Salı 13:15
  • Atun: Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir17 Ocak 2017 Salı 12:31
  • Vadili’de görev Yüksel Özyaşar’ın17 Ocak 2017 Salı 12:29
  • Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri17 Ocak 2017 Salı 12:26
  • Sanayi Odası’ndan TC ve KKTC arasında imzalanan enerji anlaşmasına destek17 Ocak 2017 Salı 12:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti