Çıraklık Eğitim Merkezi’nin kapasitesi bin kişiye çıkarılacak

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’yla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası “Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi” için protokol imzaladı.

Protokol uyarınca Banka, Oda’ya proje bedeli olan 1 milyon 715 bin TL’nin yüzde 30’una tekabül eden 54 bin TL tutarındaki miktarı hibe olarak ödeyecek ve Eğitim Merkezi’ndeki dersliklerin isimleri “Koop-Bank Derslikleri” olacak.

Oda bunun karşılığında bankaya Hamitköy’de kendi kullanımında bulunan bir binayı 25 yıl süreyle şube, depo gibi amaçlarla kullanılmak üzere verecek.

Projeyle Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin kapasitesi bin kişiye çıkarılacak.

Koop-Bank Genel Merkezi’nde imzalanan protokole Banka adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, KTEZO adına Başkan Mahmut Kanber imza koydu.

TOSUNOĞLU: "KATKI KOYMAKTAN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİK"

Koop-Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması adına çıraklık eğitim sisteminin önemine işaret ederek, buna katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Koop-Bank ve KTEZO yönetimlerine teşekkür eden Tosunoğlu, eğitim sisteminde eksik bir yapının giderilmesi ve ülkeye kazandırılması adına katkı yapıldığını, Koop-Bank’ın da ülkenin içinden çıkan bir varlık olarak katkı koymakta hiç tereddüt etmediğini kaydetti.

KANBER: "TALEBE YETİŞEMEZ DÜZEYE ULAŞTIK"

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, ülkede 7 yıl önce başlayan çıraklık sisteminin bugün talebe yetişemeyecek düzeye ulaştığını ve yeni bir eğitim merkezine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Okul ihtiyacını Koop-Bank aracılığıyla kapasiteyi büyüterek ve geliştirerek karşılayacaklarını ifade eden Kanber, projenin sunulmasıyla bankada yaşanan heyecanı gördüklerini anlattı ve duyarlılığa teşekkür etti.

Okul kapasitesini yaklaşık 1000 kişiye çıkarmayı, yerel işgücü ve yerel istihdamı desteklemek istediklerini söyleyen Kanber, diğer projelerde yeniden bankayla çalışmayı istediklerini söyleyerek hayırlı olmasını diledi.