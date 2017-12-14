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Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Eğitim Kompleksi hizmete açıldı

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Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Eğitim Kompleksi hizmete açıldı
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde sürdürülen çıraklık ve yetişkin eğitimleri için inşa edilen eğitim kompleksi hizmete açıldı.

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Eğitim Kompleksi, 8 sınıf, 4 atölye ve 170 kişilik çok amaçlı etkinlik salonundan oluşuyor. Bina 1400 metrekare alan üzerine inşa edildi. Odadan verilen bilgiye göre, açılış bu akşamüzeri yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Müdürü Özgür Çakmak, okulun açılışı ile bir miladın daha gerçekleştiğini, kurum olarak bugüne kadar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalarla birçok nitelikli elemanın yetişmesini sağladıklarını, bundan sonra da bu hedefle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çakmak, eğitim kompleksinin inşaatının tamamlanmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da yaptığı konuşmada, birleşik üretimin gücü ve inadın bir sonucu olarak bu binanın gerçekleştiğini dile getirdi.

Tulga, inanç ve mücadelelerinin sonucunda bu noktaya ulaştıklarını, bu merkezin ülke insanının inanarak, üreterek ve bilinçle iyilik ve güzellikleri çoğaltabileceğinin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

 Tulga, Odanın ve esnaf sanayi sitesi inşaatının tamamlanmasının ardından Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Eğitim Kompleksi inşaatı projesini tamamladıklarını, bunun sonrasında da uzun süreden beridir üzerinde çalıştıkları üretim ve pazarlama kooperatifi projesi için soğuk hava depolarını da eğitim kompleksinin yanındaki arazi üzerine kuracaklarını vurguladı.

 Tulga, “kendimiz için değil toplum için mücadele öne çıkarılmalı, kendimiz için mücadele ancak toplum için mücadele etmemiz halinde başarıya ulaşabilir” dedi.

 Açılışta Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket de konuştu.

 Konuşmalar sonrasında bina inşaatına katkı koyanlara plaket takdim edildi. Ardından öğrenciler geleceği sembolize eden uçurtmaları uçurup, meşale yaktı.

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