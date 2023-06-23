Çıraklık ve Yetişkin Eğitiminde Mezuniyet Heyecanı

Esnaf ve öğrenci ailelerinin yanı sıra gecemize MEB Bakanlık Müdürü Revin Gürler, Mesleki Eğitim Dairesi Müdürü Gülsen Hocanın, Mesleki Eğitim Dairesi çalışanları ve KTEZO yetkilileri katıldı.

İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren KTEZO-MEB Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Sorumlusu Mustafa Hacıveli, bu yıl Çıraklık Eğitim Merkezi’nden 63 çırağın yanısıra 65 öğrencinin de yetişkin eğitimini tamamladığını söyledi. Ağırlıklı olarak Otomotiv alanı, Kaynakçılık, Mobilya Döşemeciliği, Aşçılık ve Güzellik ve Saç Hizmetleri olmak üzere 19 farklı meslek dalında hem teorik hem de pratik bilgilerle donanan çırak, kalfa ve ustaların birer meslek sahibi olarak hayatlarının yeni bir aşamasına geçmelerine ortak olmaktan yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Mustafa Hacıveli, Çıraklık Eğitim Merkezimiz, bu gün itibariyle toplam 491 öğrencisiyle ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bir kurum olduğunu, artan ilgiye bağlı olarak yeni dönemde bu sayının binlere varacağını öngördüklerini ve mesleki eğitime artan ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise yaptığı konuşmasında 2 önemli konunun üzerinde durdu. Eğitim sisteminin başarısız diye çıraklığa yönlendirdiği gençlerin, çıraklık sisteminin içerisinde nasıl başarılı olduklarının giderek daha anlaşılır olduğunu gözlemlediklerini dolayısıyla ilginin çoğaldığını belirtti. “Tek tek mezun ettiğimiz yetişkin veya çırak öğrencilerimiz, hayatlarımızı kısa sürede emanet ettiğimiz insanlar haline geliyorlar.” dedi. Tulga, sözlerinin devamında eğitimde part-time diye bişey olamayacağını ve maalesef ülkenin bu durumda olduğunu ve bu konuda da adım atmamak için ısrar edildiğini belirterek, bu uygulamaların fırsat eşitsiliği, muazzam maliyetler yarattığının artık aşikar olduğunu ifade etti. Bu konuda sürekli bahane ileri sürmenin usandırdığını, yeni eğitim yılı başlarken tam güne eğitime geçişin de mümkün olduğunu ve bu kapasitenin ‘istenmesi halinde’ sağlanabileceğini sözlerine ilave etti. Son olarak, çıraklık sistemini 2009 yılından itibaren uygulamaya koyan ve bu konuda emek veren, inanan, dayanışma gösteren, oda çalışanlarına, öğretmenlere ve bu çerçevede iş yerlerinde çıraklarımıza kapılarını açan esnafımıza teşekkürü bir borç bilmekteyiz diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra konuşan KTEZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmetali Ardıç, okulumuzun kuruluşunun 10. yılında bu güne kadar bir çok meslek grubundan toplam 1028 çırak, 532 yetişkin mezun verdiğini ve mezun öğrencilerimizin yüzde doksanının hemen meslek hayatına başladığını ve devam etmekte olduğunu söyledi. Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin, mesleklerini seçerken yeteneklerine, ilgilerine ve piyasanın ihtiyaçlarına göre yönlendirilmekte olduklarını ve öğrencilerin iş hayatına kendi akranlarından daha erken adapte olduğunu ve deneyimle başladıklarını, bunun da bu okulun kendi öğrencilerine taktığı bir “altın bilezik” olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Mesleki Eğitim Dairesi Müdürü Gülsen Hocanın konuşmasında, Mesleki Eğitim Dairesi olarak mesleki eğitimde kurumsallaşan KTEZO ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını ve çıraklık eğitiminde bugün bir başarıdan söz ediliyorsa bunun en büyük sebebinin bu işbirliğinin sonucu olduğunu belirtti. Hocanın, mesleki eğitimin toplumların geleceğinde ve kalkınmasında önemli rol oynadığını o yüzden mesleki eğitimin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için odalarla çalışmaların ve işbirliklerinin artararak devam edeceğinin sözünü verdi. Ailelere ve öğrencilere de mesaj veren Hocanın, mesleki eğitime çocuklarını yönlendiren aileleri tebrik etti ve bu eğitimi almanın ayrıcalığını ömür boyu yaşacak öğrencilere de meslek hayatlarında başarılar diledi.