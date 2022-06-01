Sosyal medya hesabından bazı takipçileri 23 yaşındaki Shannon'un fiziğine övgü yağdırırken, bazı kullanıcılar çok açık olduğu için kendisini eleştirdi

İngiliz televizyon yıldızı ve aşk adası yarışmacısı Shannon Singh, tatil yaptığı İspanya'da tamamen çıplak fotoğrafını paylaştı. Kendisini eleştiren bir takipçisinin "Elbise giy" yorumuna kızan Singh, "Kendine hakim ol" diyerek tepki gösterdi.