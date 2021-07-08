Hastalığa davetiye çıkartıyor!..

KKTC’nin bazı bölgelerinde yaşanmakta olan inşaat patlaması sonrasında, bazı apartmanların alt yapılarının istenen düzeyde olmadığı, taşan tuvalet kuyularından dolayı ortaya çıktı. Tuvalet kuyularından taşan atık suların, bina sakinleri ile çevrede yaşayan insanları hastalık riski ile karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor.

Otel ve apartman inşaatlarının büyük boyutlarda devam ettiği gözlemlenen İskele Bölgesinde, inşaatı biten bazı apartmanların, tuvalet kuyularının taşması ve atık suların yol içerisinde akarak hastalığa davetiye çıkartması, insanları isyan noktasına taşıdı.

İskele bölgesinde sakin ismi gazetemizde mahfuz bir vatandaş,yaptığı açıklamada, İskele’de Halken apartmanında ikamet etmekteyim. Apartmanımızın tuvalet kuyuları haftalardır taşıyor. Taşan tuvalet kuyu suları,yol içerisinde neredeyse küçük çaplı bir dereyi andırıyor. Hastalığa davetiye çıkartan pis sular ile ilgili olarak birçok merciye müracaat ettim. Ancak nereye gittiysem, soruna bir çare bulamadık. Evlerimizin önü çirkef yatağına dönüştü dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, belediye, kaymakamlık bu soruna kim el atacaksa el atsın. Çirkef yatağından geçerek girdiğimiz evlerimizde hastalık riski ile yaşıyoruz. Ayrıca sokaktan geçen insanlarda, bu atık sulara basıyor ve ayni riski onlarda taşıyor. Canımıza bu durum tak etti. Lütfen birileri bu soruna artık el atsın ifadesinde bulundu.