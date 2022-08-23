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Citi, İngiltere enflasyonunun yüzde 18'i aşmasını bekliyor

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Citi, enerji fiyatlarındaki artışla beraber İngiltere enflasyonunun Ocak ayında yüzde 18'i aşmasını öngörüyor
Citi, İngiltere enflasyonunun yüzde 18'i aşmasını bekliyor

Citi ekonomistleri, ülkenin enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte Birleşik Krallık'ta enflasyonun Ocak ayında yüzde 18'i aşma yolunda olduğunu tahmin ediyor.

ABD bankacılık devi, paylaştığı araştırma notunda, 2023'ün ilk çeyreğinde tüketici fiyat endeksi ve perakende fiyat endeksi tahminlerini sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 21 olarak güncelledi.

Enerji düzenleyicisi Ofgem bu hafta, 1 Ekim'den itibaren bir sonraki fiyat tavanı artışının ölçeğini açıklayacak ve Citi, ortalama bir hane için mevcut 1,971 sterlin'den yıllık 3,717 sterlin'e (4.389 dolar) bir artış bekliyor.

 

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