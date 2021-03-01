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Citi’den Bitcoin için ‘içten yıkım’ uyarısı: Kritik eşikte

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ABD’li yatırım bankası Citi’nin analistleri, Bitcoin’in kritik bir eşikte olduğunu belirterek, kripto para biriminin ya uluslararası ticaret için tercih edilen para birimi haline geleceğini ya da ‘spekülatif bir içten yıkım’ yaşayacağını ifade etti.
Citi’den Bitcoin için ‘içten yıkım’ uyarısı: Kritik eşikte

ABD’li yatırım bankası Citi’nin analistleri, Bitcoin’in kritik bir eşikte olduğunu belirterek, kripto para biriminin ya uluslararası ticaret için tercih edilen para birimi haline geleceğini ya da ‘spekülatif bir içten yıkım’ yaşayacağını ifade etti.

Citi’nin yayımladığı araştırma raporuna göre, yakın zamanda Tesla Inc ve Mastercard’ın onaylayıcı adımlarıyla birlikte bitcoin ana akıma evirilme yolunda büyük bir dönüşümün başında olabilir.

Son 10 yılın büyük bir bölümünde bireysel yatırımcıların ağırlıkla yatırım yaptıkları kripto para piyasasına son yıllarda kurumsal yatırımcılar da dahil olmaya başladı.

Citi’ye göre, eğer işletmeler ve bireysel yatırımcılar merkez bankasının planladığı dijital nakit paraya ya da ‘sağlam akçeye’ (stablecoin) dijital cüzdanlarıyla erişebilirlerse bitcoinin küresel erişim ağı, izlenebilirliği ve hızlı ödemelerde kullanılma potansiyeli onun uluslararası ticarette tercih edilmesini sağlayabilir.

Bir ödeme aracı olarak tasarlanan bitcoin, yüksek oynaklığa sahip olması ve kısmen maliyetli işlemleri nedeniyle büyük ekonomilerin ticaretinde çok az kullanılıyor. Ancak son yıllarda bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bitcoinin kullanımı artmakta.

Citi, bitcoinin küresel ticarette bugün doların bulunduğu fiili para birimi konumuna dönüşümü için bitcoin piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcının katılımının ve bitcoinin finansal otoriteler tarafından daha sıkı kontrol edilmesinin sağlanmasının gerektiğini belirtti.

Bitcoinin enflasyona karşı koruma sağlayacağı tezine paralel olarak kripto para birimi yakın zamanda rekor seviye olan 58 bin 354 dolara ve 1 trilyon dolar piyasa değerine çıkmıştı.

Ancak bu kadar yüksek fiyatların sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerinin oluşması üzerine bitcoin geçen hafta içinde 11 bin dolardan fazla düşmüştü.

Bitcoin bugün yüzde 4.5 kazanımla 47 bin 284 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoinin yılbaşından bugüne kadarki yükselişi ise yüzde 60’ın üstünde oldu.

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