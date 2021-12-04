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Cittaslow Ağına üye Belediyeler İzmir'de

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Cittaslow Ağına üye Belediyeler İzmir'de
Cittaslow Ağına üye Belediyeler İzmir'de

Cittaslow Ağına üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri, KKTC Cittaslow Ağını temsilen 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın davetlisi olarak katıldı.

3 gün süren fuarda, Cittaslow Kendilerine özgü kültürel ürünlerin ve kentlerin doğasının tanıtıldığı fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standında kentlere özel ürünlerini sergileyecek yerel ürünler ile ilgili tadım stantları kuruldu. Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge ve Belediyelerin Cittaslow Koordinatörleri fuarda görev aldılar.

Fuar süresince Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan yardımcısı, İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İz-Koop Başkanı Neptün Soyer ve birçok katılımcı Belediye Temsilcisi ve katılımcı tarafından ziyaret edilen stant büyük ilgi gördü.

Fuar süresince yapılan temaslar sonrasında İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek olan, Cittaslow Ağı üreticilerinin ürünleri ile birlikte İzmir halkıyla buluşturacak, “Kıbrıs Günleri” projesi ile ilgili görüşmeler de tamamlanmış ve tarih belirlenip etkinlik için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

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