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Cittaslow belediyeler üyeliklerini kaybetme endişesi yaşıyor

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Belediyelerde yapılması düşünülen reformun Cittaslow Belediyeler üzerindeki etkisi BRT’de yayınlanan ‘GündemArtı’ programında ele alındı.
Cittaslow belediyeler üyeliklerini kaybetme endişesi yaşıyor

Programa katılan Cittaslow Bilim Kurulu Başkanı Mimar Azmi Öge, dünyadaki Cittaslow şehirleri gelişme ve ilerleme gayretindeyken, KKTC’dekilerinin hayatta kalma derdine düştüklerini belirterek, “çünkü belediyelerimiz yarın ne olacakları belli olan bir noktada değiller” dedi.

Öge, belediyeler yasası konusunda çalışan Ad-Hoc komiteye çağrılarak görüşünün sorulduğunu ifade ederek, Cittaslow üyeliğine kabul edilirken temel alınan yedi başlıktaki yetmiş kriterden tek bir tanesinin bile üyeliğin kaybedilmesine neden olacağını komiteye üyelerine de aktardığını söyledi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, belediyeler reformu konuşulurken ortaya bir kriter konulmadan belediyelerin sadece bir rakam olarak kabul edildiğini dile getirerek, meclis komitesinin Cittaslow üyeliğine bakış açısına yönelik olarak, “bizim buradakiler ya bu işi algılamadılar ya da umursamıyorlar” eleştirisini ortaya koydu.

Sarıçizmeli, Cittaslow üyeliği bulunan beş belediyeden, Mehmetçik, Yeniboğaziçi, Geçitkale ve Tatlısu belediyelerinin coğrafi yapısının yanı sıra tüzel kişiliklerinde değişikliğe gidilmesinin düşünüldüğüne işaret ederek, bunun üyeliklerin geri gelmeyecek şekilde kaybına neden olacağı uyarısında bulundu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, Cittaslow üyeliklerinin devam edebilmesi için belediyelerin coğrafi özellikleri ve tüzel kişiliklerinin değişikliğe uğramaması gerektiğinin altını çizdi.

Cittaslow üyeliğinin  kolay ulaşılamayan bir nokta olduğunu ifade eden Zurnacılar, kendilerinin Rum tarafının siyasi engellemelerine rağmen verdikleri mücadele sonucunda bu hedefe ulaştıklarını anımsattı.BRT

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