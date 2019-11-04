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Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon Güz Toplantısı bu yıl KKTC’de yapılıyor

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Cittaslow belediyelerin uluslararası koordinasyon toplantısı KKTC’de yapılacak.
Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon Güz Toplantısı bu yıl KKTC’de yapılıyor

21 Cittaslow ağ başkan ve temsilcisinin davet edildiği 6-10 Kasım tarihleri arasındaki etkinlik çerçevesinde KKTC’deki beş Cittaslow belde ziyaret edilecek ve ziyaretler Tatlısu’da başlayıp, Lefke’de son bulacak.


Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı Aziz Nikolas Kilisesinde 9 Kasım Cumartesi yer alacak.
Konuyla ilgili basın toplantısı bugün Belediyeler Birliği’nde yapıldı. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Cittaslow belediyelerin senede üç toplantı yaptığını, en son İtalya’da yapılan toplantıda Tatlısu’nun resmi Cittaslow belgesinin alındığını belirtti.


Uluslararası Koordinasyon Toplantısı’nın “güz” ve “bahar” şeklinde iki ayrı toplantısının yapıldığını belirten Sarıçizmeli, bahar toplantısının Çin’de yapıldığını, güz toplantısı için de KKTC’nin seçilmiş olduğunu kaydetti.
Organizasyonun ülkeye yakışır şekilde yapılması için çalıştıklarını belirten Sarıçizmeli, toplantının ülke tanıtımı açısından önemine işaret ederek, ayrıca Cittaslow’u ülke genelinde de daha çok tanıtmak ve farkındalığı artırmak adına bir logo yarışması düzenlenip sonuçlandırıldığını ifade etti.


Dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek temsilcilerin en iyi şekilde ağırlanması için gerek materyal gerekse ekipman ve organizasyon katkısı sağlayan MajorGroup’a teşekkür eden Sarıçizmeli, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Turizm Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın yaptığı katkılar için teşekkür etti.


Sarıçizmeli, KKTC’deki toplantıda Cittaslow’un eko-agro turizme nasıl katkı yapacağı konusunun görüşüleceğini ve bir sonraki koordinasyon toplantısının nerede yapılacağına karar verileceğini de ekledi.


Sarıçizmeli’nin konuşmasının ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan söz alarak, ülke tanıtımına, çevre ve daha sağlıklı yaşam felsefesi üzerine kurulmuş böylesi bir toplantı için yetkililerin daha güçlü destek vermesini beklediklerini dile getirdiler.

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