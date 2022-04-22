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Cittaslow Belediyelerinin Çocuk Belediye Meclisleri İzmir’de 23 Nisan Etkinliklerine Katılıyor

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Cittaslow Ağı üyesi Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Belediyeleri Çocuk Meclisleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılıyor.
Cittaslow Belediyelerinin Çocuk Belediye Meclisleri İzmir’de 23 Nisan Etkinliklerine Katılıyor

Cittaslow Ağı üyesi Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Belediyeleri Çocuk Meclisleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılıyor.

Cittaslow Mehmetçik Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu yayımladığı bildiride, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak 3 gün sürecek etkinliklere katılacak heyetin, etkinlik alanında Cittaslow KKTC standı kuracağı ve kortej yürüyüşüne katılacağı ifade edildi.

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