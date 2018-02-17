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Cittaslow da neler oluyor ? Ağ Koordinatörü açıkladı

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Cittaslow da neler oluyor ? Ağ Koordinatörü açıkladı
Cittaslow da neler oluyor ? Cittaslow ağ koordinatörü Hasan Karlıtaş yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Cittaslow ağ koordinatörü Hasan Karlıtaş yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

İşte o açıklama;

.Sahip olduğu ilkeler gereği, içerisinde belki de, hiç sorun ve kavga olmaması gereken cittaslow (sakin şehir) ağında, son günlerde yaşananlar, hepimizi üzmüştür. Ağ koordinatörü olmamdan dolayı, beklediğimin çok üzerinde kişi, Cittaslow da neler oluyor ? diyerek bana ulaştı. Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Cittaslow, doğal üretimi, planlı turizmi, kültürel değerleri yaşatmayı ilke edinen, çevreci anlayışı benimseyen, çocuk, genç, yaşlı, engelli herkesin mutlu olmasını savunan, temelinde sevgi , huzur, barış ve hoşgörü olan bir anlayış. Cittaslow ( sakin şehir) uluslararası bir üyelik olduğu için üye belediyelere, Belediye Başkanlarına ve teknik ekiplere büyük sorumluluklar yüklüyor.

Kuzey Kıbrıs ağını oluşturan üç Belediye arasında yaşanan iletişim sıkıntıları ve koordinasyon eksiklikleri bizi bu duruma getirmiştir.

Bu üyelik ülkemize kolay gelmedi. Çok büyük emek verildi. Cittaslow, ülkemiz için son derece önemli bir imaj. Bundan sonraki süreçte, yapıcı bir anlayışı, ekip ruhunu rehber edinerek, Cİttaslow un adına yakışır, hep özlenen ve istenen sakin ve huzurlu yapı için çalışmalıyız... Çalışacağız...

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