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Cittaslow koordinatörleri için eğitim

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Eğitim 24-25 Ekim tarihlerinde Yeniboğaziçi'nde Cittaslow Ofisi’nde yer alacak.
Cittaslow koordinatörleri için eğitim

Cittaslow KKTC Ağı, Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri Cittaslow Koordinatörleri için eğitim düzenliyor.

Cittaslow Türkiye Merkezinden uzmanların vereceği eğitim 24-25 Ekim tarihlerinde Yeniboğaziçi'nde Cittaslow Ofisi’nde yer alacak.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem ve ekibinde yer alan Ece Çınar ve Candaş Balta’nın vereceği iki günlük eğitim sonunda 5 belediye koordinatörüne uzmanlık sertifikası verilecek.

Pazartesi ve Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak eğitimde, Cittaslow belediyelerde uygulanabilecek projeler, halka benimsetme ve çocuk belediyeleri konuları işlenecek.

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