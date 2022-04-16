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Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik üreticileri IV. Uluslararası Peynir Festivali’nde

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Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik üreticileri IV. Uluslararası Peynir Festivali’nde
Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik üreticileri IV. Uluslararası Peynir Festivali’nde

Slow Food YAveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slowcheese Bodrum, 7-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlki 2015 yılında yapılan, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri’nin destekleri ile 4.sü gerçekleştirilen festival bu yıl Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik Belediye sınırları içerisinde geleneksel yöntemlerle Süt ve Süt üretimi yapan üreticilerimizin de katılımı ile gerçekleştirildi.

 Endüstriyel firmaların rekabet koşullarına karşı ayakta kalmaya çalışan ve ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturma ve Pazar bulma fırsatı sunmanın hedeflendiği, küçük işletmelerin ürünlerini tanıtıldığı organizasyonda, Türkiyenin her yöresinden ve İtalya’dan peynir ustalarının  yer aldığı Festivalde Kuzey Kıbrısı temsilen  Sultan Ana Çiftliği (Cittaslowlefke) ve Zorlu Gıda (Cittaslowmehmetçik) festivalde yer aldı. İlk kez 2019 yılında Cittaslowlefke ve Lefke Belediyesini Temsilen katılınan festivalde bu yıl ülkemiz gelneksel yöntemler ve doğal üretim yapan iki hellim üreticimiz tarafından temsil edildi.

Festival süresince tadım ve ürün satışı yapan üreticilerimizin stantları katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken Sultan Ana Çiftliği (Sultan Sergil) tarafından yapılan ve Türkiyenin farklı kentlerinden gelen gurmelerin katılımı ile gerçekleştirilen Hellim Workshp’u da büyük ilgi gördü.

Açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir KÖY KOOP Başkanı, Seferihisar Slow  Food Teos Lideri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, Milas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Lideri Deniz Kurtsan ile basın sözcüsü Eren Artu, Cittaslow Lefke KKTC Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi Çakmak, Türkiye’nin dört bir yanından peynir üreticileri ve misafirlerin katıldığı festivalde ülkemiz ve yerel ürünlerimizin tanıtımına katkı sağlandı.

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