Cittaslow Lefke’de bugün Gıda Güvenliği eğitimi yapıldı

Lefke Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bölgeye özgü niş ürünler üreten gıda üreticileri, bugün Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı ve Gıda Mühendisleri Odası arasında imzalanan Gıda Güvenliği Protokolü kapsamında Lefke Belediyesi adına düzenlenen eğitime katıldı.

Leke Belediyesinden verilen bilgiye göre, Cittaslow Lefke Koordinatörü Münevver Ebedi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Günümüzde üretim kadar, sağlıklı ve adil gıdaya ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Küreselleşmenin etkisi ve özellikle günümüzde hâlâ etkisi gözlemlenen salgın süreci bizlerin sağlıklı ve iyi gıdaya ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kuzey Kıbrıs’ın en geniş tarımsal ürün çeşitliliğine sahip bölgemizde, bu konuda üretim yapan kadınlarımızın bizlere sunmuş olduğu ürünlerin kalitesini ve marka değerini ortaya çıkarmak için Belediyemiz bünyesinde Gıda Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan üreticilerimize, gıdanın tarladan soframıza gelene kadar hangi aşamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. “