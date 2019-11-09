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Cittaslow toplantısı ülkemizde yapılıyor

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon toplantısı “Cittaslow Turizmi” başlığı altında yapıldı.
Cittaslow toplantısı ülkemizde yapılıyor

Toplantı, ülkemizin ilk cittaslow unvanını alan beldesi Yeniboğaziçi’ne bağlı Mormenekşe köyünde gerçekleştirildi…


Toplantıya, Türkiye, Polonya ve İtalya’dan Cittaslow ağına üye olan belediyeleri temsilen Cittaslow Başkanı Sn. Stefano Pisani ve Genel Sekreteri Sn. Pier Giorgio Olivetti’nin yanı sıra Belediye Başkanları ve koordinatörler, katıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısına ülkemizdeki cittaslow belediyeleri olan Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu belediye başkanları da katıldı.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sariçimeli toplantının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmasının önemine vurgu yaparak, cittaslow kuruluşunun ülke tanıtımı için önemine işaret etti…

Toplantının Cittaslow Turizmi başlığı altında yapılacağına işaret eden Sariçimeli, ülkenin turizm potansiyelinin arzu edilen noktada olmadığına değindi.

Cittaslow Başkanı Stefano Pisani de cittaslowun siyasi bir organizasyon olmadığının altını çizerek, cittaslow turizminin sadece tatil anlamına gelmediğini söyledi…

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi.

6-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda 5 belediyeye ait tarihi turistik yerlerin yanında, 5 belediyenin sınırları içerisinde yerelde üretim yapan tesisler de tanıtılacak.

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