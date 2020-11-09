Malum Seyit Camisi, 13'üncü yüzyılda yapılan camiler arasında yer alıyor. Selçuklu eseri olan ve çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ilgi görüyor. Ahşap tavanlı ve kubbeli, dikdörtgen planlı cami, 8 asırdır hizmet veriyor.