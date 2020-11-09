Çivisiz, 800 yıldır ayakta! Bu caminin sırrını duyan hayran kalıyor
Malum Seyit Camisi, 13'üncü yüzyılda yapılan camiler arasında yer alıyor. Selçuklu eseri olan ve çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ilgi görüyor. Ahşap tavanlı ve kubbeli, dikdörtgen planlı cami, 8 asırdır hizmet veriyor.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 1200'lü yıllarda çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine yapılan oyma tekniğiyle ilgi görüyor. 800 yıldır ayakta kalabilen yapının sırrı ise geçme ahşaplar kullanılarak yapılma
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:30
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