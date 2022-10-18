  • BIST 3.828,89
  • Altın 985.402
  • Dolar 18.5796
  • Euro 18.2699
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Çizenel: Para Cezasını Ödemek İstiyorum

» »
Tanınmış Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran ve polis tarafından tespit edilerek para ile ceza puanı alan şahsın para cezasını karşılamak istediğini açıkladı.
Çizenel: Para Cezasını Ödemek İstiyorum

Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran Burak Çetinalp’a destek belirtti. Ressam Emin Çizenel, para cezası alan Çetinalp’ın cezasını karşılamak istediğini sosyal medyadna açıkladı açıkladı.

Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel'in paylaşımı şöyle:

“Aslında çok yaratıcı bir güncel sanat projesini andırıyor. Tıpkı Banksy sokak graffitileri gibi. Hem gülümsetiyor, hem de gergin ortama yatıştırıyor. Ne güzel bir mesaj. Bu kişi her kimse, ona verilen para cezasını ben ödemek istiyorum.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Hükümet samimi şekilde devam ediyor18 Ekim 2022 Salı 16:19
  • CTP heyeti, Mario Nava’yı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 16:14
  • PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden “sel olayları ile mücadele ve alınacak tedbirlere” ilişkin açıklama18 Ekim 2022 Salı 16:12
  • Tatar, Duran'ı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 15:59
  • Kamu-İş yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek18 Ekim 2022 Salı 15:48
  • Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti18 Ekim 2022 Salı 15:33
  • Dikkat! Atış Yapılacak18 Ekim 2022 Salı 15:27
  • Meclis'te ihaleler ve Başbakan Yardımcılığı'na bağlanan bankalar konuşuldu18 Ekim 2022 Salı 15:21
  • Sanayi Odası, sanayiciler için güneş enerjisi tarlası kuruyor18 Ekim 2022 Salı 14:59
  • Barçın: Asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldınız18 Ekim 2022 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti