Çizgi Roman Kahramanları Belçika Pasaportuna Girdi

Belçika hükümeti, pasaportların hem tasarımını hem de güvenliğini büyük ölçüde değiştirmeye karar verdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes tarafından tanıtılan yeni pasaportlarda, 16 çizgi roman kahramanına yer verildi.

Sayfa sayıları arttırılan pasaportların boş damga sayfalarında ve sadece özel ışıkta görülebilen bölümlerinde, Belçikalı çizerler tarafından yaratılan Tenten, Şirinler, Red Kit, Suske ile Wiske, Jommeke, Natasja, De Kiekeboes ve Nero gibi çizgi roman kahramanlarının görüntüleri yer alıyor.

Daha önceki pasaportlarda, sahteciliği önlemek için Belçika eyalet başkentlerinin belediye ve hükümet binalarının görüntüleri yer alıyordu.

Ultraviyole mürekkeple çizilen çizgi roman karakterleri sadece özel ışıkta görülebiliyor.

Yeni pasaportlar, 7 Şubat’tan itibaren talep edilebilecek. Belçika pasaportu ile 110’u vizesiz, 149 ülkeye seyahat edilebiliyor.