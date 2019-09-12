  • BIST 102.447
  • Altın 272,513
  • Dolar 5,6598
  • Euro 6,2437
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Cizre İcra Dairesi'nden 'satılık doktor' ilanı

»
Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu açık artırma ile 'satışa çıkarıldı'.
Cizre İcra Dairesi'nden 'satılık doktor' ilanı

Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu açık artırma ile 'satışa çıkarıldı'.

"Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır" başlığıyla yayımlanan ilanda tabloda yer alan 'cins, miktar ve değerleri yazılı malların satışa çıkarıldığı' belirtildi. 

İlanda satışa çıkarılanın 'Özel Botan Hospital Hastanesi'nin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu' olduğu belirtildi.

Hekimlere farklı maddi bedel biçilerek yayımlanan ilanda, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz alanında uzmanları satışa çıkarıldı.

İlanda, çocuk sağlığı, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın doğum uzmanlıklarının 55 bin 650 TL’ye satışa çıkarıldığı, diğer uzmanlıklara 44 bin 520 TL değer biçildiği görüldü. 

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN TEPKİ

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada söz konusu ilana tepki gösterilerek "2002'den bu yana göreve gelen bütün Hükümetlere ve Sağlık Bakanlarına: Hekimliği %18 KDV ve açık arttırmayla alınıp satılan bir "mal" haline getiren (ilanda aynen öyle yazıyor) "Sağlık Reformu"nuza karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız, hekimlik kazanacak!" ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selahattin Demirtaş, HDP önünde bekleyen annelere seslendi: Annelere borcumuz barışı sağlamak12 Eylül 2019 Perşembe 13:41
  • Erdoğan, sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dedi. İmamoğlu ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" yanıtını verdi.11 Eylül 2019 Çarşamba 19:51
  • AYM kararı sonrası beraat eden barış akademisyeni sayısı 37 oldu11 Eylül 2019 Çarşamba 19:10
  • Binali Yıldırım'a hakaretten yargılanan Uğur Dündar'a hapis, 'kitap okuma cezası'na çevrildi11 Eylül 2019 Çarşamba 18:47
  • Demirtaş’ın tahliyesi için "mahsupluk" başvurusu yapıldı11 Eylül 2019 Çarşamba 18:46
  • Ankara'da tombalacı operasyonu: Sırtında taşıdığı çuvalla kaçmaya çalıştı11 Eylül 2019 Çarşamba 18:45
  • Rabia Naz'ın ölümünü duyuran Metin Cihan: Şu an yurt dışındayım, devlet yine neyse de mafyadan korkuyorum11 Eylül 2019 Çarşamba 18:41
  • Ankara'da “İşsizim, açım” diyen bir kişi kendini yaktı11 Eylül 2019 Çarşamba 17:41
  • Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili keşif raporu mahkeme dosyasında: İki tarafın iddiaları da doğru olabilir11 Eylül 2019 Çarşamba 17:35
  • İlginç anket sonuçları... Babacan 11,6 AKP ve CHP at başı11 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti