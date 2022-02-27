“Clemenceau 22 Hava Deniz Görev Grubu”na Bağlı Savaş Gemileri Kıbrıs’ın Güneyine Demirledi

Fransız Deniz Kuvvetleri’ne ait Charles De Gaulle uçak gemisi ile ABD firkateyni USS Ross’un da aralarında bulunduğu “Clemenceau 22” hava deniz görev grubuna bağlı birçok askerî geminin dün sabah Kıbrıs’ın Güneyi’ne demirlediği, bu kapsamda RMMO ile ortak tatbikatlar icra edileceği bildirildi.



Fileleftheros haberi “CLEMENCEAU 22 Gemileri Kıbrıs’ta… Hedef Harekât Güçlerini Yeniden Yapılandırmak” başlığıyla aktardı.



Gazete Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin açıklamasını kaynak göstererek Charles De Gaulle uçak gemisi ile USS Ross firkateyninin Limasol’a ulaştığını, çok amaçlı (FREMM) Normandie firkateyninin Larnaka Limanı’nda olduğunu, komuta ve ikmal gemisi (CSB) Marne ile hava savunma kabiliyeti takviyeli çok amaçlı Alsace firkateyninin de önümüzdeki günlerde ulaşacağını yazdı.



“Kıbrıs, coğrafik konumu nedeniyle Fransız ordusu açısından önemli bir stratejik destek noktasıdır” ifadesine yer verilen açıklamada bu operasyonel molanın “işbirliği düzeylerini ilerletmek ve Avrupa denizcilik yaklaşımlarının güvenliğine müşterek katkı koymak isteyen iki AB ülkesi” olarak tanımladığı Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki iş birliği unsurlarından biri olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada hava deniz grubunun halen RMMO ile savunma sistemlerini karşılıklı tanımalarına olanak tanıyan TALOS 22 isimli ilk tatbikatını icra ettiği hatırlatılan açıklamada, görev gücünün geri kalanıyla da ortak eğitim görüşmeleri planlandığı kaydedildi. Clemenceau 22 kapsamında 1 Şubat itibarıyla Charles De Gaulle etrafında kurulan hava deniz grubunun Doğu Akdeniz’den, bölgedeki ve Chammal operasyonundaki durumun otonom değerlendirilmesine katkıda bulunduğu eklendi.



Rum Savunma Bakanlığı ise Fransız Deniz Kuvvetleri’ne katılan savaş gemilerinin ziyareti kapsamında Deniz İşbirliği (PASSEX); Arama ve Kurtarma (SAREX) ve Rafale Marine uçaklarının da katılımıyla Hava Savunma (ADEX) ortak tatbikatları icra edileceğini açıkladı.