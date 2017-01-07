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Clinton’ın New York Valiliği için yarışacak mı

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Clinton’ın New York Valiliği için yarışacak mı
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton'la ilgili olarak ortaya atılan iddia ülkenin gündeminden düşmüyor. Zira Clinton'ın New York belediye başkanlığı için yarışabileceği iddia ediliyor.

The New York Daily News, ABD’de başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton’ın, 2017 sonunda New York belediye başkanlığı için şansını deneyeceği iddiasında bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun görev süresi 2017’nin sonunda dolacak. Gazeteye konuşan kaynaklar, Clinton’ın yakınındaki isimlerden biri olan Bill de Blasio’ya karşı yarışabileceğini ifade ediyor.

Clintonlarla yakın ilişki içinde olan ve bir dönem Bill Clinton için çalışan de Blasio 2016 Başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a destek vermeyi başlangıçta reddetmişti.

New York Valiliği görevi, Başkanlıktan sonra Amerikan politikasının ikinci en zor görevi olarak gösteriliyor. Ancak Eski Dışişleri Bakanı Clinton’ın iddia edildiği gibi valilik görevine talip olup olmayacağı bilinmiyor. Önümüzdeki yıl 71 yaşına girecek olan Clinton’a yakın isimler konuyla ilgili olarak yorum yapmayı reddediyor.

NEW YORK TIMES: OLASILIK DIŞI

New York Times gazetesinde çıkan bir yazıda bu iddia “olasılık dışı” olarak tanımlansa da son günlerde sıklıkla farklı çevrelerde konuşulan konuya Demokrat Partiyi destekleyenlerin sıcak bakmaya başladığı da ifade ediliyor.

Gazete bu iddianın çekici unsurlar barındırdığını şöyle anlatıyor: “Valilik için yarışmak, Clinon’ı 2000 yılında senatörlük kampanyasını yürütten Bill de Blasio’yla karşı kaşıya getirmenin yanı sıra, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın kenti olarak bilinen New York’ta yönetimini elde etmek iki isim arasında yıllarca sürecek bir çekişme yaratacak.”

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