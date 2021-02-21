Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?

Dünyayı kasıp kavuran TikTok uygulamasının çıkışından bu yana neredeyse dört yıl geçti ve herkesin beklediği gibi bir sonraki büyük sosyal medya olayı yola çıktı: Clubhouse.

Henüz bir yılını tamamlamadan yüksek bir ilgiyle karşılandı, çetin tartışmalara sahne oldu, hatta bazı ülkelerde başka sosyal medya devlerinin bulunduğu "yasaklı uygulamalar" listesine girdi.

Clubhouse ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Neden ciddiye almalıyım?

Uygulama çıkış yaptığı ABD başta olmak üzere Çin, Brezilya ve Türkiye'de büyük ses getirdi. Henüz yeni yeni adını duyurduğu ülkelerde de yakında yaygınlaşması bekleniyor.

Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e, Drake'den Kanye West'e ve medya yıldızı Oprah Winfrey'e kadar birçok tanınmış isim uygulamaya adım attı.