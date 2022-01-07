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Clubhouse’a Yeni Özellik

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2020'de çıktıktan sonra kısa sürede popüler olan sosyal medya platformu olarak öne çıkan Clubhouse, ABD'de web tarayıcısından dinleme özelliğini getiriyor.
Clubhouse’a Yeni Özellik

Bugünden itibaren, ABD’deki kullanıcıları için Clubhouse, bir web tarayıcısı kullanarak tekrarları ve canlı odaları dinleyebilme özelliği getirdi. Üstelik uygulamayı bu şekilde kullanmak için oturum açmaya da gerek yok.

Clubhouse, özelliğin deneysel olduğunu, bu nedenle hatalar yaşanabileceğini belirtti. Ancak şirket, kullanımın yararlı bulunması halinde daha fazla ülkeye yayılacağını söyledi.

Platform, paylaşma seçeneğini de yeniliyor. Kullanıcılar bir odadayken, bir sosyal ağ veya mesajlaşma uygulaması aracılığıyla paylaşım yapabilecek.

Özellikle, her iki güncellemeyle de Clubhouse’un uygulamasını daha geniş çapta erişilebilir hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Uygulama ilk yayınlandığında, kullanıcıların platforma katılması için bir davet alması gerekiyordu. Ancak Facebook ve Twitter gibi şirketler platformlarına canlı ses eklemeye başladıkça, uygulama da kendini güncellemek zorunda kaldı.

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