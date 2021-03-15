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Clubhouse'da kullanıcılar artık para kazanabilecek

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Clubhouse'da kullanıcılar artık para kazanabilecek
Clubhouse'da kullanıcılar artık para kazanabilecek

Kullanıma girdiği günden itibaren büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden Clubhouse, yeni bir özellik geliştirdi. Buna göre kullanıcılar, artık Clubhouse üzerinden para kazanabilecekler. 

Geçtiğimiz aylarda iOS için kullanıma açılan ve gündem haline gelen Clubhouse isimli sesli sohbet uygulaması, kullanıcılar için yeni bir dönemi başlattı. Geliştirici ekip tarafından yapılan son açıklamalara göre Clubhouse, bundan sonra kullanıcılara para kazandırmaya başlayacak.

Clubhouse'ın para kazandırma programı "Clubhouse Creator First" olarak isimlendiriliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre bu program, şu an için yalnızca 20 içerik üreticisi tarafından kullanılabilecek. Şirket, kimlerin bu programa dahil olabileceğini ise hazırladığı bir form üzerinden belirleyecek. İlerleyen dönemlerde, çok daha fazla içerik üreticisinin Clubhouse'tan para kazanabilecek hale gelmesi bekleniyor.

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